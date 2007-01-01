В Калуге прошел Кубок губернатора по танцевальному спорту
Соревнования состоялись во Дворце спорта «Центральный», сообщил 20 мая министр спорта региона Олег Сердюков.
175 спортсменов из Калужской, Смоленской, Тульской, Московской и Брянской областей соревновались в европейской, латиноамериканской программах и в двоеборье.
- Уже второй год подряд турнир проходит под живой вокал, - отметил Сердюков. - В юбилейный год спортсмены исполняли свою конкурсную программу под известные военные песни, что создает неповторимую атмосферу.