Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калуге прошел Кубок губернатора по танцевальному спорту
Спорт

В Калуге прошел Кубок губернатора по танцевальному спорту

Дмитрий Ивьев
20.05, 14:47
0 380
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Соревнования состоялись во Дворце спорта «Центральный», сообщил 20 мая министр спорта региона Олег Сердюков.

175 спортсменов из Калужской, Смоленской, Тульской, Московской и Брянской областей соревновались в европейской, латиноамериканской программах и в двоеборье.

- Уже второй год подряд турнир проходит под живой вокал, - отметил Сердюков. - В юбилейный год спортсмены исполняли свою конкурсную программу под известные военные песни, что создает неповторимую атмосферу.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdlV2pFMkR3QU8yQ1VYbXJqNncrcFE9PSIsInZhbHVlIjoienZEQVR1TjNZVExjelo0cHZOTElsTEZ5RFM3eEtYN0M5M1ZTTTRWQ3hGQWRKaEViOFk1NVFSMml0U2dnVlZrbyt2TGpCWHZjZWJ6KzhKRjZneFA1bTNaRGo4YlZ2Nkc1dG8vaTVrNkNQeENKa2dhQnppSHF6TUZYWGc5UXhXdkM1UDkrSk16Wnl5M3hjK1ZteGVWWHBmSU5XOHlkcEtPM2RuWlp2QUhNQ0hwdVhQcUpGWHkxWW9FbTBJbHpwVWV4M2R4SkdGR0s2WnhwdjR2U2R3cDcrc1R2MGEvRWJwZTVOUGFlR3pVSFppdmNKTTE4U0FtYW82RkJudU9JK3Brb3NnN1E2M082WWcxZGtybFlVcURER2VXTnVSekxYNks2U0k3U1F3MGlLU3l4aTlBNjE3TXlSWGoreE5LMHJJcFJudVExTW5McXpVWWNZR3RsQzJzYXMwVjZjaVhseU5nVitDazArMnFENmh3Wk1qU1R3c1lIVjVoR3pqVWQ0RUxvQUt2SDBnaCsyblZlUVZIejV4K09YZk9sTkxHNG1qNVpJZXlPV3doeHdvQkRCN2VTQUZ5YkFtMXlpQnFzU0FQcyIsIm1hYyI6ImNmNWM1NTVkMmI0ZWYyMzk5ZmNmMzEwNzk1NzEwMDEzOTAxNDc1ZGU5OTlkOTI2NWIxNDUwNGUwYjhhOTFjYzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZiUmlxMWFWVHk0RThRenBZVlpJK2c9PSIsInZhbHVlIjoiOUZCT1g0MzRqNThBWVpFSHg4dXFlbGdQdXhLSUV3eWNzUzk0VmZQNElNOHRQN2NqQXJic1dQSGIyRUJWeHQ0c0xGc1A1eGkwcHpBVUE4blNyTlBxeThMaWg5YVEzQm9YZ3c3aFNDd2xtZXM2Vmh2eG1NejlXVWswVUJoNndLT2VHOHBNK0V5V3hXRDJXL1RhMHFNeEJvWUc2QzcwaGFWWFl3L05sK0E1VGlGVmdYVHp4VmRyak0zOWlMR1RrZEdsMFoxNGFSZUZqeXUyWG15OU9GRERTVHRwTjFITW1OK1c0dzVPQ01DMHd6WnVBQmZaeDEyejJHdWJpSUtEWGVFc05pVlgvVDNyd1ZZUTBBS1ZqZGNzbVZ0YU1GL3VIZjR2c2tTU2ZGSG1vWUhCSXJCT0NLdGwwMnpzQzdMMHJSUlhvb1NkOE5XSU9pRmRMNnVOSnh1UkN4SEY1YWFFc2hPU0t2T0pXTmIxTEdnU2xKWW1URHlrTm1iaElGejV2dks5WUV5S2pCTDhaQjFMTUNrcHZ6ckpOSUYvY2JnZkwyekN6WU55YWNMaDNML1d4WWFhR01YaUlSZHNlaW9HQlcwaTN0dGYwK2xYVk5SbVdrT1cyUG1RMk1FQ3liK2JwY0VBcE9uY0xyclcxYUVOK2NHTnBubzdTUGVmMzFoekVsaktMbnh0RGk2YmxRQk1FUE5zS3ZqdFZXS3hIVjdXMi94SnBMN0xIK3RxTnFoSzRsL09QbnRFRlYwWWdEVERRV3ArTC9kaHl5V3F1RSsxdm9XYUxqOTBRdC9aZzc3UHE2MCtNVEo5NHhENnN4TTU5R3hHL3cvQTlOL3B1UUhBWFVlSiIsIm1hYyI6IjBjZjEzOGRhNDVmM2FmNzgzYmU1MTAyMTFkZTAxMjI4YTYxYzFiNjkzMmUwY2IyOGUxYWVhMzE2ZGQyMWZkNGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+