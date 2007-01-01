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Спорт

Калужане выиграли медали всероссийского фестиваля «Парафест»

Дмитрий Ивьев
20.05, 10:13
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Фестиваль паралимпийского спорта завершился в Раменском.

Соревнования проходили по четырем дисциплинам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата: плавание, спортивное ориентирование, бадминтон, стрельба из лука.

Калужскую область представили шесть воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Труд» – Тимофей Рассолов, Авдей Колобов, Нина Мелконян, Трофим Костюхин, Константин Сапрыкин и Екатерина Белова.

Они участвовали в плавании и стрельбе из лука.

В стрельбе из лука Екатерина Белова и Тимофей Рассолов завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно, сообщили 20 мая в Минспорта.

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