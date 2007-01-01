Калужане выиграли медали всероссийского фестиваля «Парафест»
Фестиваль паралимпийского спорта завершился в Раменском.
Соревнования проходили по четырем дисциплинам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата: плавание, спортивное ориентирование, бадминтон, стрельба из лука.
Калужскую область представили шесть воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Труд» – Тимофей Рассолов, Авдей Колобов, Нина Мелконян, Трофим Костюхин, Константин Сапрыкин и Екатерина Белова.
Они участвовали в плавании и стрельбе из лука.
В стрельбе из лука Екатерина Белова и Тимофей Рассолов завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно, сообщили 20 мая в Минспорта.