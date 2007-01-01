В Козельске начали строить ФОК с бассейном
Объект был включён в федеральную программу, сообщили 19 мая в министерстве спорта Калужской области.
Прошлым летом губернатор Владислав Шапша настоял на включении проекта в комплексную госпрограмму развития спорта на заседании комиссии Госсовета РФ.
Планируется, что строительство ФОКа завершится уже в следующем году. В нём будут детский и взрослый бассейны, универсальный спортивный зал. Размер бассейна составит 25x11 метров, размер зала - 15x11 метров. ФОК сможет принимать до 86 человек за раз.