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Спорт

В Козельске начали строить ФОК с бассейном

Дмитрий Ивьев
19.05, 15:27
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Объект был включён в федеральную программу, сообщили 19 мая в министерстве спорта Калужской области.

Прошлым летом губернатор Владислав Шапша настоял на включении проекта в комплексную госпрограмму развития спорта на заседании комиссии Госсовета РФ.

Планируется, что строительство ФОКа завершится уже в следующем году. В нём будут детский и взрослый бассейны, универсальный спортивный зал. Размер бассейна составит 25x11 метров, размер зала - 15x11 метров. ФОК сможет принимать до 86 человек за раз.

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