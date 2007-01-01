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В Калуге прошёл первый региональный «Кубок защитников Отечества» для ветеранов СВО

17 мая во Дворце спорта «Центральный» состоялся масштабный спортивный праздник – региональный этап «Кубка защитников Отечества».
Ольга Володина
18.05, 09:57
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фото: Министерство спорта Калужской области
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Соревнования, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрали 117 ветеранов специальной военной операции.

Участники состязались в восьми дисциплинах: сидячем волейболе, пауэрлифтинге, плавании, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, метании ножей, настольном теннисе и шахматах. Также прошла семейная эстафета, объединившая защитников и их близких.

На церемонии открытия присутствовали почётные гости: Для гостей организовали экскурсию по Дворцу спорта и музею славы, где хранятся уникальные экспонаты легендарных калужских атлетов.

Победители регионального этапа отправятся на «Кубок защитников Отечества» ЦФО в Тулу, который стартует 2 июня.

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