В Калуге прошел фестиваль ГТО ля людей с ограниченными возможностями

Он состоялся на стадионе в Анненках, сообщил министр спорта региона Олег Сердюков.

- Уже в 5 раз мы организуем такой фестиваль, участников всё больше, - заявил он. - В этот раз испытать силы в областной центр приехали 122 участника из 8 муниципалитетов в составе команд. Самым младшим 8 лет.

В программе - тесты ГТО для лиц с инвалидностью по нозологическим группам и возрастной ступенью.

Победители награждены медалями и грамотами, все участники получили сертификаты.