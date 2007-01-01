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Спорт

Калужские всадницы завоевали медали всероссийского «Кубка Победы» по конкуру

Дмитрий Ивьев
15.05, 15:09
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Фото из архива.
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Соревнования состоялись в Подмосковье.

За победу боролись более 200 спортивных пар из 23 регионов России и Беларуси, рассказали 15 мая в Минспорта.

Среди победителей и призеров – наши спортсменки из спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту (г. Калуга).

Валерия Бойко и Парижанка стали первыми в Юношеском Круге маршрута 105 см. А на маршруте 100 см Валерия замкнула тройку лидеров.

В маршруте 95 см лидером в Бронзовом Круге стала Алиса Романова на Паркуре.

На этом же маршруте Елизавета Лоскутова и Золотой Век заняли второе место. Также наша пара показала третий результат на «Команде Победы» в Бронзовом Круге.

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