Калужские всадницы завоевали медали всероссийского «Кубка Победы» по конкуру
Соревнования состоялись в Подмосковье.
За победу боролись более 200 спортивных пар из 23 регионов России и Беларуси, рассказали 15 мая в Минспорта.
Среди победителей и призеров – наши спортсменки из спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту (г. Калуга).
Валерия Бойко и Парижанка стали первыми в Юношеском Круге маршрута 105 см. А на маршруте 100 см Валерия замкнула тройку лидеров.
В маршруте 95 см лидером в Бронзовом Круге стала Алиса Романова на Паркуре.
На этом же маршруте Елизавета Лоскутова и Золотой Век заняли второе место. Также наша пара показала третий результат на «Команде Победы» в Бронзовом Круге.