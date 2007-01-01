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Спорт

В Калуге пройдет региональный «Кубок защитников Отечества»

Дмитрий Ивьев
14.05, 12:44
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Соревнования во Дворце спорта «Центральный» начнутся 17 мая, сообщил министр спорта региона Олег Сердюков.

В турнире примет участие больше 100 ветеранов спецоперации.

Они будут выявлять сильнейших в волейболе сидя, пауэрлифтинге (жим лежа), плавании, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, спортивном метании ножей, настольном теннисе и шахматах.

Ранее калужане приняли участие в федеральных состязаниях по зимним видам спорта. Их поддержал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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