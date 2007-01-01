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Спорт

Калужане выиграли шесть медалей на чемпионате ЦФО по городошному спорту

Дмитрий Ивьев
14.05, 13:27
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Турнир принимала Калуга. В наш город приехали спортсмены из Москвы, Московской, Калужской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

- В командном зачете наши мужчины праздновали победу в городках классических и завоевали «бронзу» в городках европейских, - рассказали 14 мая в министерстве спорта региона. - Женская сборная заняла второе место в европейских городках и третье место в классических.

В личном зачете Владимир Чуприков и Игорь Алексеев завоевали бронзовые медали в классических и европейских городках соответственно.

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