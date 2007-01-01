В Калуге стартовала региональная школьная спортивная лига по легкой атлетике

На стадион спортивной школы олимпийского резерва «Юность» приехали подростки из разных районов Калужской области.

В каждой команде 7 человек, все они - ученики средних и старших классов одной общеобразовательной школы.

Соревнования будут идти 2 дня. В программе - бег на разные дистанции от 100 до 3000 метров, бег с барьерами, метание копья и диска, толкание ядра, прыжки в высоту, прыжки в длину, эстафета 4х100м и смешанная эстафета 4х400м.

- Успел посмотреть первый вид турнира. Девушки метали диск, - рассказал 13 мая министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - Принял участие в награждении. Победительницей стала Варвара Осиповская из СШОР «Юность», «серебро» у Арины Унанян («Юность»), «бронза» у Виктории Гребельной из СШОР «Темп».