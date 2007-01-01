Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане выиграли медали на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму
Спорт

Калужане выиграли медали на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму

Дмитрий Ивьев
13.05, 11:39
0 340
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Сильнейших на пешеходных дистанциях выявляли в селе Аргамач-Пальна Липецкой области.

Калужская область заняла третье общекомандное место среди юниоров и юниорок 16-21 лет.

В личных дистанциях Алексей Хазиков из Дома детского творчества Людиново выиграл «дистанцию - пешеходную» (длинную) 3 класса.

Воспитанники спортивной школы «Луч» Павел Мамычкин и Антон Жураков привезли 3 награды. Павел завоевал «серебро» на короткой дистанции (спринт) 3 класса и стал бронзовым призером по сумме трёх личных дистанций. Также «бронза» на короткой дистанции у Антона среди юниоров (4 класс), рассказали в Минспорта Калужской области.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhKcS84RmhuT3NTY1plVUlKY3FoRnc9PSIsInZhbHVlIjoiSE1OdFhCdWtGejcrc3VWQVprTFcvZ1IySzU0UWFXYnNjeUlaL0pVWTVTcDVHR2JMdlk0TjRvQVFRT0V6bUk3aGQxR1ZSSUJmR0JlcXJsajdKbVducVBmMjAvNW9tVHpSN3NoeTRka0lvdXh6NDR3VmI4V2RMSEFKTzBZMUNaaWNDcTd5N3ZIYlpUaEZkOGhtRU5vM3ArUGw5WWNxbkp0cnVaYStYSmNDaUtPVWJMclVueHcwNVJrYVo1RmY2QWlXZjRuajU0YmRWbUVBVEtCWTRpWnZvQ0ZjU0liNHlWRXlNRTlwZHV1SU85NnJBb2ZJcVFnR2d3Y25MZk9FUEFZbVN1S0FXMnM4UmlNc2Y5aHljVnFQMW01N2dBd0pRREFIc2d5eFVLSlN0YXJZU3RZL3FmTW5jNXBGVmlsTWQwSlBURjdFZGFEUmVoUTFjOW5UdGFsZC96TlR0ZUhWNVdsbzJRTmRydXUydElzaU9TNWVFbVl4U2FoWlJBdFZnZXRZUjFpaWxxWStWUzQwcGpXQW5INnVlcTZXMk1TdVNyL01RRGE2ZFNwa2t4OWNwMGxPTHhZVThrNVZiaUJFK0NhRiIsIm1hYyI6Ijc2ZjM0M2MxYTI1NzU3MmVhOWNjYTA5YWVkYTU1MDQxYzkzNDM3NzI0NjNkYWQ0NTFhMWU4OThmYWJmZjExZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFXaEt1WTNaaTJJeWdNM01jT0wyT0E9PSIsInZhbHVlIjoidW9PQTdzYStYNi9KNjBLNmttRWhSM1VHVTZjYnBQY0hFMXo1RFhwOExMQ0RDQkJGWDF3THRSVUlVRlEyQXd0R1BYTDlWSzFvbHJRYlAxWHVwcEZwK1V3SEtSTDRCMy9Xdi9pS2lNbVQ4TVJBYW5Cb1pJVHhCdTJZb2d5TEVQTkt1L3FrR2dvcEFxTDlVNlNpdW1HdEZ0UVJqYjZWMmZDQkhCTkFJKzUzRkdGRE5mK2pzRXNGUElkNEdTWUw0RVpwcDhVT2dXVkpOVTNHbWhVVVgwb3pqZnNkZjFWUnBsZlA4NjQyL3VtVlZtRFpUMlRDZlY0Yks1WVBQRGptMEF6cXhYK1E2KyswYXF3M2RXUGlDZnlrQ1MvdlVTalVXUWJUOEZRZk9ud3QrZzlTY2ttbUIvSU9IVWs5bXd2aTVteVhsVUg2TzRUSUM2TkdKY0NRbmhETkpLMU44bG9jbEtuQnRMd0ZpV1lEZTBMRnFvVnNkbkEzajU3R3MydUVqcFAyeVZxRTJPbGNZV0RaNHJIa0t3TXc1alJ5UkV4Qk9SUWxGaVh3eit1MitwZ0Z6cnZwOSt6WnNjRkhWV3ZvQ1kwa0tSWGg1V1NXbkd6R3VLNjFpa3dEdjU0REQvb2N1SWRBRUhVYndOemdkeUw1cWt4REE5Q0NiNDBZWFlVYVZEVmVOUWd3cUpkTkFteFYxdW9yWWhaT3J1bSt1dFpOK1FNSXU5VjVTbmRCcHlHb3hPdEhweWNObkRLeG93ZUR0ZW5SU2VIcFB1ZzFUZVR1SzBhcnNDOWVITHd2eG5XNWNaK09WWVhRcVNtbytsWHVoMmlRWnEzTXJIV0VUb0NYV3BjMSIsIm1hYyI6IjU0ZWNmYTMwM2FkNTRhYjY5MWM4MGUyMTE2MzI4NTYwYjJhZjc0MGE5YWMzNDJhNzJiN2NlMmE3ZjhkYjVhYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+