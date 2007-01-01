Калужане выиграли медали на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму
Сильнейших на пешеходных дистанциях выявляли в селе Аргамач-Пальна Липецкой области.
Калужская область заняла третье общекомандное место среди юниоров и юниорок 16-21 лет.
В личных дистанциях Алексей Хазиков из Дома детского творчества Людиново выиграл «дистанцию - пешеходную» (длинную) 3 класса.
Воспитанники спортивной школы «Луч» Павел Мамычкин и Антон Жураков привезли 3 награды. Павел завоевал «серебро» на короткой дистанции (спринт) 3 класса и стал бронзовым призером по сумме трёх личных дистанций. Также «бронза» на короткой дистанции у Антона среди юниоров (4 класс), рассказали в Минспорта Калужской области.