Калужанки выиграли медали на соревнованиях по фитнес-аэробике

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Квант» вернулись из Сочи, где прошли первый этап Кубка России по фитнес-аэробике, Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике и Соревнования ФФАР, сообщили 12 мая в Минспорта.

Команда «Квинс» (Валерия Маланичева и Екатерина Кучина) стала победителем в дисциплине степ-дуэт 10-13 лет.

Также победу праздновала команда «Глория Джуниор». Наши Валерия Андреева, Таисия Бухтеева, Ксения Голубцова, Евгения Ефимова, Вероника Лакеева, Дарья Могучева и Виктория Руссу стали лучшими в степ-аэробика 14-16 лет.

В этой же дисциплине команда «Ассоль» (Милана Бычкова, Александра Шилова, Елена Жукова, Виктория и София Саградян) заняла третье место.