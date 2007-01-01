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Спорт

Калужанки выиграли медали на соревнованиях по фитнес-аэробике

Дмитрий Ивьев
12.05, 15:52
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Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Квант» вернулись из Сочи, где прошли первый этап Кубка России по фитнес-аэробике, Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике и Соревнования ФФАР, сообщили 12 мая в Минспорта.

Команда «Квинс» (Валерия Маланичева и Екатерина Кучина) стала победителем в дисциплине степ-дуэт 10-13 лет.

Также победу праздновала команда «Глория Джуниор». Наши Валерия Андреева, Таисия Бухтеева, Ксения Голубцова, Евгения Ефимова, Вероника Лакеева, Дарья Могучева и Виктория Руссу стали лучшими в степ-аэробика 14-16 лет.

В этой же дисциплине команда «Ассоль» (Милана Бычкова, Александра Шилова, Елена Жукова, Виктория и София Саградян) заняла третье место.

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