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Спорт

Калужские гребцы выиграли медали на «Кубке Победы»

Дмитрий Ивьев
12.05, 15:38
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Всероссийские соревнования по гребному спорту прошли в праздничные дни на «Канале Москвы». Участие в них приняли около 200 спортсменов из 16 субъектов РФ и стран СНГ.

Наш регион представляли гребцы из спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту Вячеслава Иванова (г. Калуга), сообщил министр спорта Олег Сердюков.

Победу в «четвёрке без рулевого» со спортсменами из Московской области и Краснодарского края одержал калужанин Алексей Воробьёв.

В этом же виде гонок наш Вадим Шмелёв завоевал «серебро» с коллегами из Санкт-Петербурга, Подмосковья и Липецкой области. В «двойке без рулевого» у Алексея Воробьёва вместе с партнером из Саратовской области - «серебро».

В «одиночке, лёгкий вес» Даниил Габдрахманов уступил по времени спортсмену из Азербайджана, но стал победителем среди россиян. За ним расположился калужанин Сергей Иванов.

 «Бронза» в «одиночке» у участника Олимпийских игр в Токио Ильи Кондратьева.

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