Калужские гребцы выиграли медали на «Кубке Победы»
Всероссийские соревнования по гребному спорту прошли в праздничные дни на «Канале Москвы». Участие в них приняли около 200 спортсменов из 16 субъектов РФ и стран СНГ.
Наш регион представляли гребцы из спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту Вячеслава Иванова (г. Калуга), сообщил министр спорта Олег Сердюков.
Победу в «четвёрке без рулевого» со спортсменами из Московской области и Краснодарского края одержал калужанин Алексей Воробьёв.
В этом же виде гонок наш Вадим Шмелёв завоевал «серебро» с коллегами из Санкт-Петербурга, Подмосковья и Липецкой области. В «двойке без рулевого» у Алексея Воробьёва вместе с партнером из Саратовской области - «серебро».
В «одиночке, лёгкий вес» Даниил Габдрахманов уступил по времени спортсмену из Азербайджана, но стал победителем среди россиян. За ним расположился калужанин Сергей Иванов.
«Бронза» в «одиночке» у участника Олимпийских игр в Токио Ильи Кондратьева.