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Спорт

Калуга приняла престижные всероссийские соревнования по джиу-джитсу

Впервые в городе 11 мая состоялся масштабный турнир по боевому искусству, посвященный памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников правоохранительных органов и военных
Михаил Тырин
11.05, 15:08
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Среди участников были действующие сотрудники силовых структур, ветераны специальной военной операции, а также спортсмены с ограниченными физическими возможностями .

На татами вышли представители 23 регионов страны, в том числе и хозяева соревнований - калужские спортсмены.

Мероприятие стало не только спортивным событием, но и данью уважения героям, отдавшим свои жизни при выполнении служебного долга.

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