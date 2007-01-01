Калуга приняла престижные всероссийские соревнования по джиу-джитсу
Впервые в городе 11 мая состоялся масштабный турнир по боевому искусству, посвященный памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников правоохранительных органов и военных
Среди участников были действующие сотрудники силовых структур, ветераны специальной военной операции, а также спортсмены с ограниченными физическими возможностями .
На татами вышли представители 23 регионов страны, в том числе и хозяева соревнований - калужские спортсмены.
Мероприятие стало не только спортивным событием, но и данью уважения героям, отдавшим свои жизни при выполнении служебного долга.