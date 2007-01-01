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Калуга принимает чемпионат ЦФО по «городкам»

С 6 по 11 мая в Калуге проходит крупный турнир по городошному спорту.
Ольга Володина
10.05, 10:27
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фото Министерства спорта Калужской области
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На специально оборудованной площадке развернулась напряженная борьба за звание сильнейших в Центральном федеральном округе.

В соревнованиях участвуют 45 спортсменов из шести регионов, включая Москву, Подмосковье и соседние области.

Программа турнира включает четыре дисциплины: классические и европейские городки в индивидуальном и командном зачетах.

12 июня в рамках празднования Дня России состоится специальный чемпионат по городкам для военнослужащих - участников специальной военной операции. Организаторы подчёркивают: попробовать свои силы в этой старинной русской игре смогут все желающие, даже те, кто никогда раньше не держал в руках городошную биту.

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