Калужские шашисты стали одними из лучших в ЦФО

В Брянске прошли чемпионат и первенство Центрального округа по стоклеточным шашкам.

12 медалей выиграли воспитанники калужской спортшколы «Шашки русские».

Золотые медали на счету Анастасии Обливанцевой (классическая, девушки до 14 лет) и Алисы Астаховой (классическая, девушки до 11 лет).

Вторыми стали Арина Мастеева (классическая, девушки до 17 лет), Анастасия Обливанцева (быстрая), Алиса Астахова (быстрая) и Дарья Изотцева (молниеносная, девушки до 17 лет).

Бронзовые медали у Дарьи Изотцевой (классическая и быстрая), Анастасии Михеевой (классическая, девушки до 14 лет), Сергея Исаенко (молниеносная, юноши до 17 лет), Анастасии Обливанцевой (молниеносная) и Алисы Астаховой (молниеносная).

Тренируют их Геннадий Имас, Татьяна Исаенко, Светлана Драгунова и Елена Анурина, сообщили в Минспорта.