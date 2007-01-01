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Спорт

В Калугу передали свитер с подписью Владислава Третьяка

Дмитрий Ивьев
07.05, 16:01
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Он станет экспонатом в музее спорта.

- В памяти еще свежи эмоции, которые были 16 января, когда на Красной площади в Москве проходил матч между командой Калужской области и комендатурой Кремля, - рассказал 7 мая министр спорта региона Олег Сердюков. - Приветствовали гостей и участников почетные гости, в их числе Владислав Третьяк - наш выдающийся хоккеист, лучший вратарь всех времен и народов. Тогда мы от Калужской области подарили ему свитер с надписью на память. Владислав Алексеевич решил его вернуть, но уже со своей надписью: «Успехов в развитии хоккея в Калужской области».

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