В Калугу передали свитер с подписью Владислава Третьяка
Он станет экспонатом в музее спорта.
- В памяти еще свежи эмоции, которые были 16 января, когда на Красной площади в Москве проходил матч между командой Калужской области и комендатурой Кремля, - рассказал 7 мая министр спорта региона Олег Сердюков. - Приветствовали гостей и участников почетные гости, в их числе Владислав Третьяк - наш выдающийся хоккеист, лучший вратарь всех времен и народов. Тогда мы от Калужской области подарили ему свитер с надписью на память. Владислав Алексеевич решил его вернуть, но уже со своей надписью: «Успехов в развитии хоккея в Калужской области».