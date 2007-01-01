Калужане выиграли первенство России по универсальному бою

Соревнования среди юношей и девушек 16-17 лет, а также юниоров и юниорок 18-20 лет проходили в Санкт-Петербурге, сообщили 6 мая в министерстве спорта Калужской области.

9 медалей завоевали воспитанники ГБУ ДО КО «СШ по борьбе».

Победу праздновали Егор Константинов и Иван Филимонов в дисциплине «лайт». Еще одно «золото» завоевал Андрей Вьюнков в «классике».

Серебряные призеры – Лейла Ахвердиева (лайт и классика), Андрей Вьюнков (лайт), Иван Филимонов (классика).

Третье место в классике заняли Егор Константинов и Тимофей Романов.

Тренируют их Максим Демехин и Эфлетдин Бедирханов.