Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане выиграли шесть медалей на этапе Кубка России по плаванию
Спорт

Калужане выиграли шесть медалей на этапе Кубка России по плаванию

Дмитрий Ивьев
05.05, 12:20
0 396
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Соревнования завершились в Сургуте, рассказали 5 мая в министерстве спорта Калужской области.

Дмитрий Савенко из спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» победил на дистанции 200 метров на спине. Также в активе нашего спортсмена серебряная медаль на 100 метрах на спине и «бронза» на 50-метровке в этой дисциплине.

Андрей Николаев из «Олимпа» поднялся на вторую ступень пьедестала почета по итогам заплыва 50 метров брассом.

Еще две медали у Александры Гришиной из спортивной школы олимпийского резерва «Юность». Александра завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров вольным стилем и бронзовую на дистанции 100 метров вольным стилем.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktUbFNJTUF6ZVN0RjhFbGl3UTJzRkE9PSIsInZhbHVlIjoiVXdZZy9ZU1RkaC83Y09oNXVtWDNWLzc3NlhEa0dhcDVGZkhpQnVUNno4MnJkZ2VPQlQwcGttM1BhRkNUUDE2MHhJTE1tTEsyWjRZL200RkNTR3BHbW9EK0IwaTB6MnNxaXRsTFlFR1YrYy8vMkx4VWpyT0tORnRSdTJXTkZFcEdmUjZRdUQ4eDdUbnJGWG4rY0tuNEQ2dm5zWi9lUVVDQ1M4amQ1NkM4a0RFQmwzR2NHNjRJN2gwZTJId0pUL1hlQ3hRR210bGtNZ0FGRXBSQys1NEF5QnRXNEZoQnlybVdtWFpIVmIxeWI1OEs2UWhTMGIzOGVtNkIxVlhOSmpVeEpIN3dZY2Nsa0dmVGZ5dGc2cmVVbDVtV29uaFVGemF0QU5nc2puZVdmZEJpbE5pWXRHd3NzenVCVEkyTkVkNFZYSVI5SklVS0JxNGw0MTRFRVI4S1hNdlB6c3l3Y1ptSmVUdzNlekxsS0VqUHhPSlY2cXM1b1RNWEZzZnh0dmlYVmhlTS95cURuakl4UmFkODZRVHN4Q1MwSVV5RHBQUEFIOW5GSTRaOVVGYjR4YzFucU1FeHJjaVRRTWw3VktMcyIsIm1hYyI6IjEzYWUyODhmMWM4MjM3MTc4ODcxZWQyZWM2OWQ1YjYzY2ZmOTg1YjlkOWU3MmQzNWM5MzY3YWUxMjI2ZjBjZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1BaEMxYml3WW9PN2V6Z1QyMllLTVE9PSIsInZhbHVlIjoibnJCZFlDblNEMHNISTV3cVhYbFIxZ2M3aGdiNnhWNm1ZWC9lZ2RaRm03elBjWDBsRjFRRVpCWE9UaDVmZW4yS0NhOWlheGFpeko2cndKTzdyVWZsbzh0dDBqNjVSbUJLQWpMTWVoN2ppY3dIcUlmdWU5K1lwZ0orKzZzK0ZUdTlWTFk0SW82UENhcXdVSy9lV1pjL1J4Wm5Qakh1Sk9xbzJ3bzNXcmo2U282NlFPUlcxT0d2Mk9uM0NwTlNzVHlmR01xdUZ0NWtFbysvaGh2SDRXR1pzOUwyem1CSmlHZUpNYUN2Ykg3SklIclVqalY1UUFaS0VjOHU5SS8xTTY1UzVBNlpTN05kVythMk5wVVlpd2JCTmgwQldIS0lOY0twUFBrTnB3TzZ4aUtmZHZaN20yMDZXQUR6dEN0a09UNUYwdWthTVpWZU1hM01aSndOYnVjUFgwNWxVQXZnYVBWemNudEczci9yeU1nb0xqbThoTXRFSTMxK1ltK0I3cVlGNURzZkh0SnJUL0NaV1U3bXRwSW1Vc01Xb0JidkpZZGpRNXJwUGkyQXVTRDl6bFRVWHlJS2VPSDlyaG9BVzR5VkJSOWRkV2Y2aEkxeiszSTQzcjB3UTFBb2VKU2JwcFJaS3JHZVpkQW1wU1NDTDVicXNwdDdrVGxKbmJxU3RLTCt1bStWV3BseVdzTWF0WGdvZDQvVWRXUDlXbzNxYkYxZkdibXg4MlBBOXcyRVNQRW9BUm5IcCs2RUxHeUVFRHJ2RWdYNVpHZ0ZNNmhkN0oybC9MM25jQXBJVE9JZytDM0ZYTUVnVE1WcktvbjU2Mmh0Y0QrTHdoTGxWWm1QMzVoMiIsIm1hYyI6IjE5NDk3MmRlNDkzYzkzNjM2YTg0OGFlZjkwNGZiNTIxMGEyMTFkMmQwN2NkZDQ0ZTJmNDcwODU0OTlhODY1MjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+