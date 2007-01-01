Калужане выиграли шесть медалей на этапе Кубка России по плаванию

Соревнования завершились в Сургуте, рассказали 5 мая в министерстве спорта Калужской области.

Дмитрий Савенко из спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» победил на дистанции 200 метров на спине. Также в активе нашего спортсмена серебряная медаль на 100 метрах на спине и «бронза» на 50-метровке в этой дисциплине.

Андрей Николаев из «Олимпа» поднялся на вторую ступень пьедестала почета по итогам заплыва 50 метров брассом.

Еще две медали у Александры Гришиной из спортивной школы олимпийского резерва «Юность». Александра завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров вольным стилем и бронзовую на дистанции 100 метров вольным стилем.