Калужские дзюдоистки завоевали «золото» на чемпионате ЦФО

В подмосковном Орехово-Зуево завершился отборочный турнир на чемпионат России по дзюдо. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Калужскую область достойно представили воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Юность» – Анастасия Недзвецкая и Мария Бирюкова.

Обе спортсменки показали блестящий результат, завоевав золотые медали каждая в своих весовых категориях.

Мария Бирюкова – победительница в категории до 63 кг, а Анастасия Недзвецкая – в категории свыше 78 кг.

Всего в турнире приняли участие 174 дзюдоиста из 15 регионов Центрального федерального округа.