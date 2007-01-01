Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские дзюдоистки завоевали «золото» на чемпионате ЦФО
Спорт

Калужские дзюдоистки завоевали «золото» на чемпионате ЦФО

Дарья Джуманова
02.05, 15:31
0 320
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В подмосковном Орехово-Зуево завершился отборочный турнир на чемпионат России по дзюдо. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Калужскую область достойно представили воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Юность» – Анастасия Недзвецкая и Мария Бирюкова.

Обе спортсменки показали блестящий результат, завоевав золотые медали каждая в своих весовых категориях.

Мария Бирюкова – победительница в категории до 63 кг, а Анастасия Недзвецкая – в категории свыше 78 кг.

Всего в турнире приняли участие 174 дзюдоиста из 15 регионов Центрального федерального округа.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5VUHc2MDZQV3dDSXhPQXhSaENWK3c9PSIsInZhbHVlIjoiUG1VaVQ0aVNLSithb1FHOHZnTVNBNmFMMFFEVFc3VmRnamlybkR0Vm5IME8wY01QZkVoODl4WHNkZDhIZ1FSWTlTcVdXbG11ek9ML0lPOFRIZkF5WHFlaWE0aVBsMEg2RTVrZHZ5TTNsRXBzZjF3eDVvcUk1Tk8wTDdqd1BHTmVzSU9FZ0RXcHhJWmlkVGtJbUdtYXBQaXA0SEN6aHRCT2lLcC9PaFhCblhHMFNYMmYwQW12Wmw5dzBCNlFNZVBFSGFUMTY2SDgvK2F6aSt4TVppUFoxT0ovTVNOdllPOFJnRzVBS0F2MnBNMWt2c2VLL3U1a2J4T1V6RXV5cXg5TUhaaDZ2amYvaVYxcmh0UTRnTGh3OFZ0WUNhVU1vQnpZSXNHMlhaSFBoMFhmblB6UllQa3pOeU9LbThDNFREYlU0NzcrOEEyc2R0SXluODRySjMvN013eFEwS1k5UHAwc3UzWU5TMEVaMjlFNldjS3E5MjV5STdacXV1TklsUE5JY3Z6V2l3ZVhJK3VqYWt6QXUyc3ZVcUFtTCtFaDNBSG9LcndjZ3JUTXFtSC9xeEdwbEZ1VERqSGd2dzNHUnVvNiIsIm1hYyI6IjlkZDgxMjM5M2ExNmVmNTg0NWQ1ZDZmMDY5YTg3MGRiOTYyNDQ1ZDJiMGZhNzc3YjczYzBlMmM4ZDk5MzVlYTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjA2UjJiRjRtL1g4RWZZeGViUk1MWEE9PSIsInZhbHVlIjoidU55YzJ1RDRmbGFRSE1tOVVOSzdmMDg3V1FiU3kxdk95VncyZTB6SUVNNHRqS1UrcjJoY1NKYXFmck5iUTNPTzViQ3ZadWpva0lob3NlYk9kSXI4aVRoRXhYZGg2WDVkS051Y2NYWVFrVlQ2NzFwdWdKMTU3QlBOSUVRQXNNQnV4Q0lxelJ2aUkyMUpCS0FJT0IrYWlOdmJESzlaOE50TjJHQm1QMGx2eDVBbHVrQlhlZmUzSkRKNnJHb2t6NHZ3eExPd3Z6RVNpRXc3QmFUUEpmTVpWZ0xtZXVmZHNQSkNnL3l0N2NYNEJ5RS9tVVEzWnE3bEI4V2xGdXpzdzhCZDlKRnI5M2EyUVdnUWF5L3ZYdzFHQTNFMjZvejM3ZFFJOVVJem9oaFk5STQwVVREZktVSlFQdGUxV3RSRzNUeExhT05pRlE0SFVRcC94MW5RcVN6VGllZ2lsaWh4K0xKMmladGM3b1hud0FFaEI1M001M0hKSk1pUFpELytrdWRSQ3hCd1E1ckRXclhaRjE3WlQrVnNoTUtEV3ZXM2VFTEtVeDh1a0xjQStLK0pTUW9mcmtRT2Y5U3Y4d2lQU1hwR1dOejBMVkVLdVhXRVpRcWRlOFhqbDJtVGNRenJmckduS3VzNmpGblAxUjE4R3pjcFIxUElQeC9HQnBQdENCK0ErMzMyUzRRNkY5ZEo4cXdWU3RrcUdGT1FvblRUV09oTmJrdUkyKzBydkt0QzJGQkFpNXp6am5vaDlrY2dHTHBLMm5LT0hWbGMwNHJmczloUTdseE1GZVRWcm5HaVRwV3BKdDYyRGpWM3piZDNFUzRYcWxBZFYvbFlTZTQvT1dFbiIsIm1hYyI6IjMwNWRiMDEyMDE2ODAzZTQ2ODAxN2JlNWE5Njg5NDk1ODA5NDM4Y2QzNDk4ODA0MzQ5ZGIzMzQ3OTVmZmY3NjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+