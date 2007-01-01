Спортсмен из Калужской области завоевал «серебро» на Кубке мира по рукопашному бою

В Москве завершился турнир «Кубок Дружбы», проходивший в Международном центре самбо. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 15 стран, которые боролись за победу в дисциплинах «Поединок», «Самооборона» и «Самооборона 1+1».

В составе сборной России выступили представители Калужской области – Александр Достовалов и Евгений Фёдоров.

Александр Достовалов показал отличный результат в самообороне, завоевав серебряную медаль в весовой категории до 90 кг среди мужчин 18–37 лет.