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Спорт

Калужские тяжелоатлеты выиграли медали в Туле

Дмитрий Ивьев
01.05, 07:29
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В соседнем городе прошли чемпионат и первенстве ЦФО по тяжелой атлетике.

Первенство в весовой категории 59 кг выиграла Екатерина Улитина из спортшколы олимпийского резерва «Маршал» (г. Жуков).

У Полины Петраковой и Виктории Глаголевой из «Маршала» вторые места в весовых категориях 45 и 49 кг соответственно.

В командном зачете калужанки стали третьими.

Также «бронзу» первенства в весовой категории 61 кг выиграл Никита Кармазин из боровской СШ «Звезда».

На чемпионате выступил Даниил Шубин из «Звезды» в весовой категории 96 кг стал вторым.

На третью ступень пьедестала в весовой категории 81 кг поднялся Андрей Макаров из спортшколы «Спартак» (Калуга), сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

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