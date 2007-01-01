Калужские тяжелоатлеты выиграли медали в Туле
В соседнем городе прошли чемпионат и первенстве ЦФО по тяжелой атлетике.
Первенство в весовой категории 59 кг выиграла Екатерина Улитина из спортшколы олимпийского резерва «Маршал» (г. Жуков).
У Полины Петраковой и Виктории Глаголевой из «Маршала» вторые места в весовых категориях 45 и 49 кг соответственно.
В командном зачете калужанки стали третьими.
Также «бронзу» первенства в весовой категории 61 кг выиграл Никита Кармазин из боровской СШ «Звезда».
На чемпионате выступил Даниил Шубин из «Звезды» в весовой категории 96 кг стал вторым.
На третью ступень пьедестала в весовой категории 81 кг поднялся Андрей Макаров из спортшколы «Спартак» (Калуга), сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.