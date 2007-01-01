Калужанин выиграл медаль на всероссийских соревнованиях по фехтованию

В городе Дзержинск Нижегородской области проходят соревнования «Окские клинки» памяти олимпийских чемпионов Германа Свешникова и Людмилы Шишовой.

До 2 мая юноши и девушки до 15 лет будут выявлять лучших в личном и командном первенстве по фехтованию на рапирах, шпагах и саблях.

Вчера завершились поединки шпажистов, где за победу боролись 102 участника. Наш Андрей Скворчинский из спортивной школы «Фехтование» стал бронзовым призером соревнований. Тренирует спортсмена Игорь Хитров, сообщили 30 апреля в министерстве спорта Калужской области.