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Спорт

Калужане выиграли девять медалей на чемпионате и первенстве России по савату

Дмитрий Ивьев
29.04, 14:35
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Соревнования по этому единоборству в дисциплине «ассо» прошли в Санкт-Петербурге, рассказали 29 апреля в Минспорта Калужской области.

Наш регион представили воспитанники спортивных клубов «Ратоборец-Траян», «Медведь» и «Бригантина», а также Бабынинской спортшколы.

На чемпионате Надежда Кустова завоевала серебряную медаль, а Серафим Цветков и Евгения Кирилкина – бронзовые.

 Победителями первенства стали Екатерина и Павел Скосаренко. На втором месте – Тимофей Пашинов, Кирилл Шестопалов и Арина Ляшова. На третью ступень пьедестала почета поднялась Виктория Лазарева.

 Также в рамках соревнований состоялся всероссийский фестиваль, где испытать свои силы смогли спортсмены младшей возрастной категории. У нашей Златы Захаренко серебряная награда, а бронзовыми призерами стали Мирослав Мелин и Михаил Чудинов.

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