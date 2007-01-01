Калужане выиграли девять медалей на чемпионате и первенстве России по савату
Соревнования по этому единоборству в дисциплине «ассо» прошли в Санкт-Петербурге, рассказали 29 апреля в Минспорта Калужской области.
Наш регион представили воспитанники спортивных клубов «Ратоборец-Траян», «Медведь» и «Бригантина», а также Бабынинской спортшколы.
На чемпионате Надежда Кустова завоевала серебряную медаль, а Серафим Цветков и Евгения Кирилкина – бронзовые.
Победителями первенства стали Екатерина и Павел Скосаренко. На втором месте – Тимофей Пашинов, Кирилл Шестопалов и Арина Ляшова. На третью ступень пьедестала почета поднялась Виктория Лазарева.
Также в рамках соревнований состоялся всероссийский фестиваль, где испытать свои силы смогли спортсмены младшей возрастной категории. У нашей Златы Захаренко серебряная награда, а бронзовыми призерами стали Мирослав Мелин и Михаил Чудинов.