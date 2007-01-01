Калужане выиграли первенство Европы по самбо

На соревнованиях в кипрском Лимассоле наши спортсмены завоевали четыре золотые медали, сообщили 28 апреля в министерстве спорта Калужской области.

В составе сборной команды России выступили Алина Иванова, Владислава Керимова и Полина Никишина из спортивной школы олимпийского резерва «Юность» (тренер – Галина Шульга), а также воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Квант» Назар Гуров (тренеры – Михаил Журавлёв, Владислав Тесаев, Никита Миронов и Александр Королёв).

Среди юношей и девушек 16-18 лет Алина Иванова и Владислава Керимова завоевали «золото» в весовых категориях 50 кг и 65 кг соответственно.

У кадетов (14-16 лет) в весовой категории свыше 88 кг отличился Назар Гуров, а у кадеток в весовой категории свыше 72 кг – Полина Никишина.