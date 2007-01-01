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Спорт

Калужская шпажистка выиграла «серебро» в Москве

Дмитрий Ивьев
28.04, 08:25
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В столице прошли соревнования на призы двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян.

Елизавета Лозовская из спортивной школы «Фехтование» среди девушек до 18 лет заняла второе место, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

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