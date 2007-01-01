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Новость дня Спорт

Калужский спортсмен Иван Куляк взял «серебро» Кубка России

В Новосибирске в воскресенье, 27 апреля завершаются всероссийские соревнования по спортивной гимнастике.
Владимир Андреев
27.04, 10:25
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На «FONBET Кубок России 2025 по спортивной гимнастике» в Новосибирск приехали 168 лучших гимнастов и гимнасток из почти трех десятков регионов страны и республики Беларусь.

Гимнаст Иван Куляк из обнинской школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной в субботу, 26 апреля стал серебряным призером Кубка России.

До этого Иван завоевал серебряную медаль в личном многоборье.

- На награды претендует еще один наш спортсмен - Кирилл Гашков из СШОР Л. Латыниной, - сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

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