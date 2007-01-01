Дзюдоисты Калужской области стали одними из лучших в ЦФО
Дзюдоисты Калужской области стали одними из лучших в ЦФО
Межрегиональные соревнования в городе Мышкин принесли нашим спортсменам шесть медалей.
Тимур Байрамов из спортивной школы олимпийского резерва «Юность» (Калуга) стал победителем турнира в весовой категории 60 кг.
Серебряные медали у спортсменов ГБУ ДО КО «СШ по борьбе» – Шокира Бобиева (весовая категория 34 кг) и Ангелины Демёхиной (весовая категория 40 кг). Также на вторую ступень пьедестала почета поднялись Валерия Ушакова (весовая категория 52 кг) из Центра физкультуры и спорта г. Балабаново и Юлия Коробейникова (весовая категория 30 кг) из спортивной школы единоборств «Держава».
Еще одна представительница обнинской «Державы» Анастасия Мусинова заняла третье место, сообщили 23 апреля в Минспорта Калужской области.