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Спорт

Калужские мас-рестлеры стали призерами первенства России

Дмитрий Ивьев
22.04, 12:02
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Калужские мас-рестлеры стали призерами первенства России

Спортсмены из Дома детского творчества в Людиново завоевали четыре медали в Нальчике, рассказали 22 апреля в министерстве спорта Калужской области.

Серебряные медали на счету Платона Ларичкина в весовой категории 80+ кг (юноши 14-15 лет) и Ханны Енковской в весовой категории 70 кг (девушки 18-21 год).

Иван Дудкин стал третьим в весовой категории 80+ кг (юноши 16-17 лет). Также бронзовая медаль на счету Родиона Демидова в весовой категории 60 кг (18-21 год).

Третье место и у Николая Андропова из спортшколы олимпийского резерва «Вымпел». Он выступил в весовой категории 70 кг среди юниоров 18-21 год.

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