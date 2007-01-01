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Спорт

ФК «Калуга» одержал уверенную победу над «Сибирью»

Софья Фирсова
21.04, 09:31
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ФК "Калуга"
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В воскресенье, 20 апреля, ФК «Калуга» обыграл «Сибирь» из Новосибирска со счетом 2:0 в матче 9 тура серебряной группы дивизиона «А».

После невыразительного первого тайма, калужане преобразились во второй половине встречи. На 68-й минуте вышедший на замену Артур Максимчук открыл счет, точно пробив головой после подачи углового. Практически сразу «Калуга» удвоила преимущество: Даниил Агуреев поразил ворота гостей с близкого расстояния. Несмотря на еще один опасный момент у ворот «Сибири», счет до конца матча не изменился.

Благодаря этой победе ФК «Калуга» поднялся на 5 строчку турнирной таблицы. Следующая игра состоится на выезде 26 апреля против кировского «Динамо». Начало матча в 14:00.

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