ФК «Калуга» одержал уверенную победу над «Сибирью»

ФК "Калуга"

В воскресенье, 20 апреля, ФК «Калуга» обыграл «Сибирь» из Новосибирска со счетом 2:0 в матче 9 тура серебряной группы дивизиона «А».

После невыразительного первого тайма, калужане преобразились во второй половине встречи. На 68-й минуте вышедший на замену Артур Максимчук открыл счет, точно пробив головой после подачи углового. Практически сразу «Калуга» удвоила преимущество: Даниил Агуреев поразил ворота гостей с близкого расстояния. Несмотря на еще один опасный момент у ворот «Сибири», счет до конца матча не изменился.

Благодаря этой победе ФК «Калуга» поднялся на 5 строчку турнирной таблицы. Следующая игра состоится на выезде 26 апреля против кировского «Динамо». Начало матча в 14:00.