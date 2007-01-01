Калужские пловцы завоевали три золотых медали на чемпионате России

В Казани в субботу, 19 апреля завершился чемпионат страны. За победу боролись 800 спортсменов.

Два золота привезла мастер спорта международного класса Алина Гайфутдинова. Спортсменка СШ олимпийского резерва «Олимп» из Обнинска была лучшей на дистанции 50 и 100 метров на спине.

В последний день чемпионата ещё одно «золото» принес калужской команде Дмитрий Савенко. Он быстрее всех проплыл 200 метров на спине.

Всего же в копилке команды Калужской области семь медалей.

На чемпионате России по плаванию был разыгран 41 комплект наград. Эти соревнования в Казани уже называют историческими, ведь теперь турнир получил статус отборочного на чемпионат мира в Сингапуре нынешним летом.