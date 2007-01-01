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Спорт

Калужане выиграли общекомандный зачет чемпионата ЦФО по гиревому спорту

Дмитрий Ивьев
17.04, 16:25
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Соревнования принимала спортивная школа олимпийского резерва «Олимп».

Среди команд 13 регионов лучшими стали наши гиревики – воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Маршал», сообщили 17 апреля в Минспорта региона.

В мужской и женской эстафете победу праздновали также команды региона – Иван Кулаков/Владимир Гуров/ Владимир Яковлев/Леонид Чирков и Милена Трофимова/Ирина Мартынова/Александра Барбакова/Анна Побережная.

Золотые медали завоевали Ирина Мартынова (2 медали), Наталья Барбакова, Мовсар Сулейманова, Иван Кулакова, Максим Шаров, Александра Барбакова, Артем Васин, Александр Сергеев и Милена Трофимова.

«Серебро» – Иван Кулаков, Максим Шаров, Максим Остриков, Фахриддин Хамидов и Леонид Чирков

«Бронза» – Александра Барбакова, Артем Васин, Максим Остриков, Ярослав Горячев, Тимур Трофимов и Кира Чернова.

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