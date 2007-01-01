В Калуге открыли новый сезон Юношеской футбольной лиги
В Калуге открыли новый сезон Юношеской футбольной лиги
Первый тур состоялся на тренировочной площадке «Орбита», рассказал 16 апреля министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
В этом сезоне выступают 15 команд. Соревнования проходят в двух возрастных группах.
В первом домашнем матче калужане принимали «Академию футбола» из Тамбова. «Калуга» выиграла со счетом 2:1 и в матче игроков 2009 года рождения, и в матче игроков 2010 года.
Следующие домашние игры пройдут 26 апреля.