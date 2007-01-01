Калужские баскетболистки выиграли медали в Подмосковье

На межрегиональных соревнованиях ЦФО успеха добились воспитанницы спортивной школы «Победы» (Калуга) и Сухиничского Центра дополнительного образования.

За победу боролись шесть команд девушек в возрасте до 14 лет из Калужской, Московской, Белгородской и Ивановской областей.

Калужанки выиграли три матча из пяти и заняли третье место.

Лучшим игроком в нашей сборной стала Варвара Хрипанцева, набиравшая в среднем за матч 15,4 очка и 13,8 подбора.