Калужанин выиграл «серебро» на соревнованиях по брейкингу

Турнир прошел в Москве, сообщили 16 апреля в министерстве спорта Калужской области.

Во всероссийских соревнованиях смогли продемонстрировать свое мастерство самые юные спортсмены в возрастных категориях мальчики и девочки 7-9 лет, юноши и девушки 10-12 лет.

Среди мальчиков 7-9 лет выступил Амир Ахадов из Калуги. Наш спортсмен завоевал «серебро» соревнований, уступив лишь представителю Санкт-Петербурга.

Всего участниками соревнований во Дворце Ирины Винер стали более 1800 сильнейших спортсменов страны.