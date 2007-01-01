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Спорт

Калужанин выиграл «серебро» на соревнованиях по брейкингу

Дмитрий Ивьев
16.04, 11:12
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Турнир прошел в Москве, сообщили 16 апреля в министерстве спорта Калужской области.

Во всероссийских соревнованиях смогли продемонстрировать свое мастерство самые юные спортсмены в возрастных категориях мальчики и девочки 7-9 лет, юноши и девушки 10-12 лет.

Среди мальчиков 7-9 лет выступил Амир Ахадов из Калуги. Наш спортсмен завоевал «серебро» соревнований, уступив лишь представителю Санкт-Петербурга.

Всего участниками соревнований во Дворце Ирины Винер стали более 1800 сильнейших спортсменов страны.

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