В Калуге стартовал чемпионат России по плаванию среди слепых спортсменов

Соревнования второй год подряд принимает Дворец спорта «Центральный».

На открытие приехали замминистра спорта региона Роман Жуленко, президент Всероссийской Федерации спорта слепых и 3-кратная паралимпийская чемпионка Ольга Семенова, а также многократный чемпион и призёр Паралимпийских игр и старший тренер спортивной сборной России по спорту слепых (плавание) Сергей Пунько.

Заплывы пройдут до 18 апреля включительно. Начало - в 12:00.

Вход на соревнования свободный, но нужна сменная обувь или бахилы, сообщили в Минспорта Калужской области.