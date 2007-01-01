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Спорт

В Калуге стартовал чемпионат России по плаванию среди слепых спортсменов

Дмитрий Ивьев
15.04, 16:20
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Соревнования второй год подряд принимает Дворец спорта «Центральный».

На открытие приехали замминистра спорта региона Роман Жуленко, президент Всероссийской Федерации спорта слепых и 3-кратная паралимпийская чемпионка Ольга Семенова, а также многократный чемпион и призёр Паралимпийских игр и старший тренер спортивной сборной России по спорту слепых (плавание) Сергей Пунько.

Заплывы пройдут до 18 апреля включительно. Начало - в 12:00.

Вход на соревнования свободный, но нужна сменная обувь или бахилы, сообщили в Минспорта Калужской области.

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