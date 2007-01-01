На новой ледовой арене в Обнинске начали заливать бетон

Эти работы планируют завершить до конца недели, сообщил 15 апреля министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

- Сегодня завершены подготовительные работы для бетонных работ. Стали свидетелями важного этапа строительства: на объект прибыл первый миксер с бетоном, приступили к заливке, - отметил министр. - Бетонные работы будут завершены до конца рабочей недели.

В конце апреля специалисты приступят к монтажу технологического оборудования: отопления, вентиляции, освещения. Холодильное оборудование уже смонтировано.

Также в апреле начнется благоустройство территории.

Ледовую арену планируется открыть в этом году. Там смогут заниматься более 350 человек.

- Спортивный объект строится в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и концессионного соглашения, - рассказал Сердюков.