Калужане выиграли первые медали на чемпионате России по плаванию

Турнир стартовал в Казани.

Алина Гайфутдинова из спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» стала первой, кто выполнила условия отбора на чемпионат мира. Спортсменка из Калужской области победила на дистанции 50 метров на спине, рассказали в областном Минспорта.

Бронзовая медаль досталась команде региона в смешанной эстафете 4х100 метров комплексным плаванием. Успеха добились пловцы «Олимпа» Дмитрий Савенко и Владислав Герасименко, а также Полина Малахова и Виктория Макарова из спортивной школы олимпийского резерва «Юность».

Чемпионат России по плаванию продлится до 18 апреля.