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Спорт

Калужане выиграли первые медали на чемпионате России по плаванию

Турнир стартовал в Казани.
Дмитрий Ивьев
15.04, 10:59
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Алина Гайфутдинова из спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» стала первой, кто выполнила условия отбора на чемпионат мира. Спортсменка из Калужской области победила на дистанции 50 метров на спине, рассказали в областном Минспорта.

Бронзовая медаль досталась команде региона в смешанной эстафете 4х100 метров комплексным плаванием. Успеха добились пловцы «Олимпа» Дмитрий Савенко и Владислав Герасименко, а также Полина Малахова и Виктория Макарова из спортивной школы олимпийского резерва «Юность».

Чемпионат России по плаванию продлится до 18 апреля.

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