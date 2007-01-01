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Спорт

Калужане выиграли девять медалей на чемпионате России по пауэрлифтингу

Дмитрий Ивьев
15.04, 07:10
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Соревнования проходили в Екатеринбурге, сообщили 14 апреля в Минспорта Калужской области.

Дарья Ефимцева из спортшколы «Спартак» стала лучшей в двух дисциплинах в весовой категории 84+ кг. Также она выиграла абсолютный зачет среди женщин в жиме классическом и стала второй в жиме.

В командном зачете Дарья вместе с воспитанницами спортшколы «Вымпел» Ольгой Кузьминой и Натальей Горбачевой стали вторыми в жиме классическом.

Два «серебра» на счету Ольги Кузьминой в весовой категории 84+ кг и абсолютной категории.

Третьи места у Натальи Горбачевой в весовой категории 47 кг и Игоря Макарова в весе 105 кг.

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