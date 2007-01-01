Калужские полиатлонисты выиграли чемпионат мира
На выходных соревнования завершились в белорусском Могилеве.
В 4-борье с бегом соревновались представители восьми стран, рассказали в министерстве спорта Калужской области.
В составе сборной России выступили полиатлонисты из калужской спортивной школы «Многоборец».
Чемпионами мира стали Вероника Матвейченко и Дмитрий Юдин. Второе место занял Дмитрий Родимкин. У Егора Овсянкина четвертое место.
На первенстве мира среди юниоров и юниорок в возрасте от 21 до 23 лет выиграла калужанка Дарья Кочегарова. Второе место у Ильи Пронина.