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Спорт

Калужские полиатлонисты выиграли чемпионат мира

Дмитрий Ивьев
14.04, 14:21
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На выходных соревнования завершились в белорусском Могилеве.

В 4-борье с бегом соревновались представители восьми стран, рассказали в министерстве спорта Калужской области.

В составе сборной России выступили полиатлонисты из калужской спортивной школы «Многоборец».

Чемпионами мира стали Вероника Матвейченко и Дмитрий Юдин. Второе место занял Дмитрий Родимкин. У Егора Овсянкина четвертое место.

На первенстве мира среди юниоров и юниорок в возрасте от 21 до 23 лет выиграла калужанка Дарья Кочегарова. Второе место у Ильи Пронина.

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