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Спорт

Калужанки выиграли медали на соревнованиях по фитнес-аэробике

Девушки приняли участие в чемпионате и первенстве России и Московском фестивале физической культуры, спорта и фитнеса «Я выбираю спорт!».
Дмитрий Ивьев
14.04, 08:02
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Команда «Глория» из Обнинска стала чемпионом страны в дисциплине степ-аэробика 17+, рассказали 13 апреля в министерстве спорта Калужской области.

На первенстве первое место у обнинской «Глория Джуниор». «Серебро» завоевала «Калужаночка» из Калуги. «Глория Лайт» стала бронзовым призером.

На Московском фестивале «золото» на счету «Небесных птиц» и Александры Чекаревой из Калуги.

Вторые места заняли Наталья Цуканова (Калуга), «Нейрины» и «Юникорн» (Юлиана Родимкина и Мария Ефимова) (Обнинск).

Бронзовые медали завоевали «Рио» (Дарья Бондаренко и Таисия Хандорина) из Обнинска и «Светлячки» и Дарья Быченкова из Калуги.

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