Калужанки выиграли медали на соревнованиях по фитнес-аэробике
Девушки приняли участие в чемпионате и первенстве России и Московском фестивале физической культуры, спорта и фитнеса «Я выбираю спорт!».
Команда «Глория» из Обнинска стала чемпионом страны в дисциплине степ-аэробика 17+, рассказали 13 апреля в министерстве спорта Калужской области.
На первенстве первое место у обнинской «Глория Джуниор». «Серебро» завоевала «Калужаночка» из Калуги. «Глория Лайт» стала бронзовым призером.
На Московском фестивале «золото» на счету «Небесных птиц» и Александры Чекаревой из Калуги.
Вторые места заняли Наталья Цуканова (Калуга), «Нейрины» и «Юникорн» (Юлиана Родимкина и Мария Ефимова) (Обнинск).
Бронзовые медали завоевали «Рио» (Дарья Бондаренко и Таисия Хандорина) из Обнинска и «Светлячки» и Дарья Быченкова из Калуги.