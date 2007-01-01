+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Юные калужане стали призерами всероссийских соревнований по танцевальному спорту
Спорт

Юные калужане стали призерами всероссийских соревнований по танцевальному спорту

Дмитрий Ивьев
11.04, 11:10
0 262
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Турнир прошел в рамках чемпионата и первенства России в Москве.

Наш регион представляли две пары из танцевально-спортивного клуба «Платинум».

Александр Новиков и Ксения Кузнецова выступили в возрастной категории «Дети-2» (10-11 лет) и стали бронзовыми призерами в европейской программе.

Константин Крикун и Александра Юдникова в возрастной категории «Дети-1» (7-9 лет) заняли пятое место малого финала в европейской программе, сообщили 11 апреля в министерстве спорта Калужской области.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBxeFoxZTVNNmFhNUdBN29GZGkxSnc9PSIsInZhbHVlIjoieVZQS2J3dHk1bktCNFpGRFVRb2N5Z2gzVEVqRjFmTmExZ1hmMmtlUnFCaXdlMmg5NVVkNkYzV0ZlSWQvZHVhcWY4N2xHMnVBN3kvTHpwd2kyTHpoaGRGdndDSHhsQmdnTUxNeFJueU5TaTdvL1NaK0lwYkxGM1QvWW9kcktkd2xsaFFtQWNoWUMyQlBuTS9sYjdWbmpkZGZaVVJjRDFGZWJjaXNDeDhjTENDTk81MzlXT0tUWjNySWZ4SGRmU3E5RUVzWkhVQmllZUZkQVlpN1p0VktkUnJENWJpYm9ibTdWTWVMd2dzdDlid1E0S3lPMloxL3NhUTg4RzYyYVBURXc4Q1F2aVo3L1Nra0FqQWVjVkF4Ukt3SVN4Smx3OHlHdGVuS2srYk9ZYlczeEVuZmd6S3lOMXRUaFdZTFh3dE1YdlgzdFRzb1daQWlweVBIUlJVd2t1bXphL01qZFhTRjhEeVMwOFNFR1MwWE9WQlJlakNFQWVteFNDMGx1Y3ZsM1YrUXNycE9WUnRxZ2Vua1JBQTEvQTN5eElJTkdhNEZnSU94UTJWdlovSmNZWDBudFBFSHZQbGpjSWY1SWszciIsIm1hYyI6IjdiMzM0MzA2ZWI0MWEwNzIzOWM2YzVlOGU5NTVmNmNkNjk2MWZkY2FjZjYxNzA4OWQ2MTRiZDlkZWE5NTg4YzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJyMG5iZGF6blgvTlRzWjRtR0treFE9PSIsInZhbHVlIjoieG1yYVNiNmJTMTJudC9vWkN5Z0dmalZqeEJnVXpmdXFOcnFuaWc5WGxPV3JrY3B0aEJXakpzc21zaXJ2NG4wbEx6Q1NuQUwveXFwZGtkRGplckU1Z0RFd2dnb2M5SWdVUUdwL0lEdXBxYy9pVXM5VDZJWUxyUWFGeTAzTXNwaXk3S3pCdWxXUkJ4OU1PVE1EbmowYnViUkdTbzI3OC9KSnMreG9LcXRhRUN2YmtGTHdvZE1UN0tiaXhkOFZldTFnaFhRRXlnYTdoL0k3YllSQW9hd0tSc3NQRFJ5Q3pwWGg2MDlWZU0vSTFtTUt2M1kwSHJTakNUdjdlc0R6elN1K2pHRUNNd3RQaVl0UjFlcXcxazJrSWZNTndKemM1UmdHbGk1SE91OExCYWVIMWV4Q1AvWGkxbzVDeUFtUFpmdWI1TUxhVGI5UjdzN3JMdXA0ODZ5YWMxb3VraEVhTDdQYjBjdm1XZTlIaXpXb3htZ0FyQzdZa1ZzblpsWWJzWVVFNXJac1lqTTduUWpNYXprSnRmN1BMaXFuRnY5M1V2RFBRcGMrMi9KQTVWYy84WnNVaHBIdjNwN1E5K05sZTRUY2M3eGpSdEt4a1VXcUZYdlVYK3ZKSVFsUGM5aFFMYVEra0FLUi9ndTEzSlZpNytjZFFtaWI2NnhjdkllRHpydlhpMFUvMXBvY3dNUXEwLzNMdXo5UGE0ZVM2SzNBUDdKcXlYdWZ2VnRiYzlTVkFOdTB4YlpYV3JqbFRSeFB5akg3NjMyVEU1NFVnUzhGMm1HRmxuUGxLMlhHUVpJWE50NSttYmU0MU5yQmVucnVoTTNhV29JY3JFc1lkZDN0OGRudiIsIm1hYyI6ImUxMjdlMzA2YTYyYWIzM2JhOGJiMTAwMzQ0M2M0ZmMyZmIzZWQxYjg4YzMzMjBmMjc4YTJjZmRiODA3YTBmMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+