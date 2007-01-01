Юные калужане стали призерами всероссийских соревнований по танцевальному спорту
Турнир прошел в рамках чемпионата и первенства России в Москве.
Наш регион представляли две пары из танцевально-спортивного клуба «Платинум».
Александр Новиков и Ксения Кузнецова выступили в возрастной категории «Дети-2» (10-11 лет) и стали бронзовыми призерами в европейской программе.
Константин Крикун и Александра Юдникова в возрастной категории «Дети-1» (7-9 лет) заняли пятое место малого финала в европейской программе, сообщили 11 апреля в министерстве спорта Калужской области.