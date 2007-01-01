Калужские бадминтонисты выиграли медали в Подмосковье
Спортсмены приняли участие в отборочных соревнованиях Центрального федерального округа к III этапу Летней Спартакиады молодежи, сообщили 9 апреля в Минспорта.
Представляли наш регион воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Труд» Анна Мухина, Варвара Русецкая, Таисия Филина, Варвара Костарева, Владислав Ахмеджанов, Артём Арефьев, Сергей Минаев, Анастасия Чвокина и Евгений Полевой, а также спортсменка региональной федерации Марьяна Ефремова.
В командном зачете Калужская область заняла второе место.
В одиночном разряде отличилась Анастасия Чвокина, завоевавшая бронзовую медаль.
На третьи ступени пьедестала почета поднялись Сергей Минаев/Евгений Полевой и Анастасия Чвокина/Марьяна Ефремова в парном разряде.
Бронзовыми призерами смешанного парного разряда стали Анастасия Чвокина/Сергей Минаев.