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Спорт

Калужские бадминтонисты выиграли медали в Подмосковье

Спортсмены приняли участие в отборочных соревнованиях Центрального федерального округа к III этапу Летней Спартакиады молодежи, сообщили 9 апреля в Минспорта.
Дмитрий Ивьев
09.04, 14:16
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Представляли наш регион воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Труд» Анна Мухина, Варвара Русецкая, Таисия Филина, Варвара Костарева, Владислав Ахмеджанов, Артём Арефьев, Сергей Минаев, Анастасия Чвокина и Евгений Полевой, а также спортсменка региональной федерации Марьяна Ефремова.

В командном зачете Калужская область заняла второе место.

В одиночном разряде отличилась Анастасия Чвокина, завоевавшая бронзовую медаль.

На третьи ступени пьедестала почета поднялись Сергей Минаев/Евгений Полевой и Анастасия Чвокина/Марьяна Ефремова в парном разряде.

Бронзовыми призерами смешанного парного разряда стали Анастасия Чвокина/Сергей Минаев.

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