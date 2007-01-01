Калужане выиграли десятки медалей на соревнованиях по адаптивному тхэквондо ГТФ

Чемпионат и первенство ЦФО завершились в Суздале, рассказали 9 апреля в Минспорта Калужской области.

Там выступило более 500 спортсменов из 14 регионов.

Калужскую область представляли воспитанники Яны и Вячеслава Падурян.

По две золотые медали завоевали Владимир Атавалиев, Максим Андреев, Арина Егорова, Екатерина Еременко, Григорий Силкин и Айиша Сидикова. Также первые места у Александра Авдеева, Юлии Саакян, Таисии Черкасовой и Оксаны Айдумовой.

Два «серебра» на счету Александра Авдеева, Кирилла Шукаева, Мусы Нашаева, Алевтины Мартьяновой, Екатерины Ковровой и Артема Деева. Также вторые места у Дениса Когана, Юлии Саакян, Софии Змиевой, Оксаны Айдумовой.

Бронзовые медали завоевали София Змиева, Тимофей Синицын, Таисия Черкасова, Михаил Леонов, Арсений Яковлев, Георгий Жуков, Евгения Яковлева и Тимофей Свирин.