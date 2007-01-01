Калужские горнолыжники выиграли медали в Кировске

В этом городе в Мурманской области прошло сразу несколько соревнований, сообщили 8 апреля в министерстве спорта Калужской области.

Калужские горнолыжники из спортшколы олимпийского резерва «Орленок» вышли на старты международных соревнований, Кубка и первенства России, а также профессиональных соревнований «Серия PRO».

Александр Андриенко завоевал «бронзу» международных соревнований «На Кубок Большого Вудъявра» в слаломе-гиганте. В финале Кубка страны слалом-гиганта он занял второе место, а на профессиональных соревнованиях стал лучшим в слаломе-гиганте.

Победитель первенства страны в слаломе-гиганте – Олег Фураев, на счету которого также бронзовая медаль финала Кубка в слаломе-гиганте.

В слаломе Дмитрий Чудный стал серебряным призером, замкнул тройку Артем Жоголев.

В топ-10 зачета Кубка России попали Александр Андриенко (2 место в общем, 1 место в слаломе-гиганте и 5 место в слаломе), Дмитрий Чудный (4 место в общем, 9 место в слаломе-гиганте, 7 место в слаломе), Олег Фураев (7 место в общем, 5 место в слаломе-гиганте и 9 место в слаломе) и Артем Жоголев (6 место в слаломе).