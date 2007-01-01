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Новость дня Спорт

Обнинский пловец установил пять рекордов на чемпионате России

Дарья Джуманова
06.04, 19:00
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Как сообщили в спортивной школе "Олимп", в Казани состоялся XXXIII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» среди спортсменов старше 25 лет.

В соревнованиях, которые проходили в 50-метровом бассейне олимпийского класса, приняли участие 1075 ветеранов из 87 клубов Российской Федерации.

Мастер спорта России по плаванию, тренер-преподаватель Максим Голубев, стал настоящим триумфатором, завоевав полный комплект медалей: три золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Кроме того, Максим установил пять рекордов: один мировой, два рекорда Европы и три рекорда России.

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