-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские шпажисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях
Спорт

Калужские шпажисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Дарья Джуманова
06.04, 17:00
0 310
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как сообщили в министерстве спорта области, в воскресенье, 6 апреля, в Коврове завершился всероссийский турнир по фехтованию «Владимиро-Суздальская Русь», посвященный памяти В. Мошталева.

В командных соревнованиях сборная Калужской области одержала победу. За наш регион выступали Сергей Пахомов, Андрей Скворчинский и Артем Устинов из Специализированной школы по фехтованию г. Калуги.

Кроме того, Сергей Пахомов занял третье место в личных соревнованиях среди 109 участников.

Всего в турнире приняли участие более 200 юношей и девушек в возрасте до 15 лет из 14 регионов России.

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNZVlM3UU96MHhCNVluc1c4WG1PdXc9PSIsInZhbHVlIjoiV1VpNEhRYzYzZVBsekloUnByNzR1a0ZaMHNEb3BvNmRacmp6Tnk2cFN6akZEQXRIM1dIaTRSS2tsNlRhUWlWWmZTVlcwUmdyZWF2UnYrekFodXRySVI1MStqN1JRaFNDRk5wNGE3ZHhBWWIzeTExMEE5N1JTY1ZpSTVlbWt5U3RYMldSR2JidGJIamFSd2poYTdFeHRQUWxydzdKMTFwVis0UVY3bnhxVk1JWnc0RlZHS09KZUgzMTZ6Z2JIR0xUZHByMTZGemlFTTRJZ2dnb0tLQWxrRFJoNm5HNXFiTnQzMHFta1VJdTlYR0Y3SG1CZWVHYWNXZmo5Y0l2MzNpTTZQTGY5WTBVbDJvRXUxZXROM01ZM1lXSUNoa28vZStLRTZYL2loNlNqUnJDTjc5ZUR6VFgzNXdCdlVGMHc3dStMZVRjZGhzRHVhbDI3SjNMUkl5RTVFa0xla3RWYXBtSnAyOEc0UU1QcXExSmV0TDY4Mm5jclQ3QlFwdDZqdnBTN3hkbTdtUDRJTjJjdUJMTytqQnNlZzFpWEFURFRCcFd5TXBKcEdzWHV6REY4MnFDNVM5L0pqZ0VKQWtFV2hUeSIsIm1hYyI6ImQzYmYwODBlNDJkMmYwYmM0ZmExNTJmODgyMmJmNzZhZWI1YWUzNGJmYTlhMDhjYmNiNjBhNDY3ODEwYzhiY2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9VRnk3Y1oyTFVEY1RBQ0N5ZmNUZlE9PSIsInZhbHVlIjoiNG1mSC9uYjV2WFpNbGpocUgvL2pNdnBvbHNleVgvcFdqVGxzNmlEZ3hEVGVrTWhuNXJWSENOV2VKYnl2WEFKZDdPMDZ6UUs4WTd6VUhwUklyRlhHcjFlMzdJMWlNUHQ5V240WStHYnZCMXJaK0dYeWhpeWZqTlJDNUwyL1U2VHJNOFR4WGk0RFpYNHN6dE1zYTNrL2J3NHZSeXZLMXBEUDJVSHRSamgxRU9IME1SNkd5UVpjVEVWbVVnOXA2dGJ5NGVKeUgxdmtlcEY4cllzQ0tOSTB4NkJESE50R0VDQWlPdS9rMFRkcWlGQWwwRmFjeFQvazZsb29oOWZvakV2MjlDVUgweENxT3lrOVU1OUN4K1FVTlBLVG1sR21mdWpWb3lrMmcyOGJQYW5YUnZnbUhqeGx3dXIwL3F0eExoMFkzMkplNWt2bWdQSFZQbDZWb2hnWkxGbU1mTU00MWRNbmk2Y0RiWDEyMzFHQWw0c1VLUllmdUNFY1VDNHhJc241c3F5UUxwRFBDRm1LZSs2aW9rMWp3OVpRYUNzYXB0RUs3QUxXcGxHdFpTQ1p1cFZDcE5YQUpybVk1QThSM2FrSzdBWlg0MjhSMW9Ibjk0aFNKaHVPNDZhaEt2Tk12T05IcFFxbDZLTnZWYWp1MHljOWczd1l4b2h1LzRiK3VaeHZpaVM1ZkI4MmxBaDZlSGg3SUZoNVpBRHM2VHZONm9tV3FBR21OUnI5NnhHMjRFd2pGbGkwbW1kL09kbUhPdzQ5UEJwY081QU9kTEFvVEk4cWc1VlprZzlyV2hpd3pZNytIK1pWRE1DaS9RUGJNVmJacTZEYTBEYVdVTzhkMk9acyIsIm1hYyI6IjBlYzU1M2UzNTgwOWQ3NTA4ZTRmYzk0N2MzYTU1NGJhYzM4ZmQ5NjNmYjg4OTc5N2FmYTVkMjNiNzIyN2Y0MTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+