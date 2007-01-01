Калужские шпажисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Как сообщили в министерстве спорта области, в воскресенье, 6 апреля, в Коврове завершился всероссийский турнир по фехтованию «Владимиро-Суздальская Русь», посвященный памяти В. Мошталева.

В командных соревнованиях сборная Калужской области одержала победу. За наш регион выступали Сергей Пахомов, Андрей Скворчинский и Артем Устинов из Специализированной школы по фехтованию г. Калуги.

Кроме того, Сергей Пахомов занял третье место в личных соревнованиях среди 109 участников.

Всего в турнире приняли участие более 200 юношей и девушек в возрасте до 15 лет из 14 регионов России.