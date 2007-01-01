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Спорт

В Обнинске прошел фестиваль ГТО среди семейных команд

Дмитрий Ивьев
05.04, 17:10
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Участники собрались 5 апреля в спортзале школы №18.

За победу боролись 10 команд, сообщили в администрации города.

Первое место заняла семья Войтовых. теперь она представит Обнинск на областном этапе соревнований.

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