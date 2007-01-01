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Спорт

Решающий матч хоккеистов «Калуги» покажут на медиакубе

Игра нашей команды с питерским «Динамо-576» пройдет 6 апреля в северной столице.
Дмитрий Ивьев
05.04, 17:58
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Однако калужане все равно смогут собраться на трибунах Дворца спорта «Центральный».

В 18:00 там начнется прямая трансляция решающего поединка серии 1/8 финала Национальной молодежной хоккейной лиги.

Пока счет в серии до трех побед – 2:2.

- Вход свободный, - рассказал в субботу министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - Приглашаю поддержать нашу команду, эмоции гарантированы!

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