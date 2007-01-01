Решающий матч хоккеистов «Калуги» покажут на медиакубе
Игра нашей команды с питерским «Динамо-576» пройдет 6 апреля в северной столице.
Однако калужане все равно смогут собраться на трибунах Дворца спорта «Центральный».
В 18:00 там начнется прямая трансляция решающего поединка серии 1/8 финала Национальной молодежной хоккейной лиги.
Пока счет в серии до трех побед – 2:2.
- Вход свободный, - рассказал в субботу министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - Приглашаю поддержать нашу команду, эмоции гарантированы!