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Спорт

Калужский министр поздравил Овечкина с повторением рекорда НХЛ

Дмитрий Ивьев
05.04, 08:25
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В ночь на 5 апреля игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Чикаго».

Теперь счету хоккеисты 894 гола в регулярных сезонах НХЛ. Это повторение рекорда канадца Уэйна Гретцки.

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко назвал это историческим событием.  

- Великий хоккеист, великий человек! – отметил Шпиренко.

Также он признался, что любимым его хоккеистом при этом является Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд».

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