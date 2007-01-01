Калужский министр поздравил Овечкина с повторением рекорда НХЛ
В ночь на 5 апреля игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Чикаго».
Теперь счету хоккеисты 894 гола в регулярных сезонах НХЛ. Это повторение рекорда канадца Уэйна Гретцки.
Министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко назвал это историческим событием.
- Великий хоккеист, великий человек! – отметил Шпиренко.
Также он признался, что любимым его хоккеистом при этом является Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд».