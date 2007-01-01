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Спорт

Калужане выиграли медали на всероссийских соревнованиях по самбо

Турнир имени Александра Невского прошел в Людиново и собрал 140 юношей в возрасте от 12 до 14 лет.
Дмитрий Ивьев
03.04, 15:30
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Победителями стали Юсиф Курбанов из СШ «Луч» (Калуга), Артем Терехов из СШОР «Квант» (Обнинск), Матвей Зиновкин и Иван Свертилов из СШОР «Триумф» (Людиново), рассказали 3 апреля в Минспорта Калужской области.

Еще один самбист «Триумфа» Денис Петров завоевал «серебро».

Бронзовые медали у Владимира Гераськова из СШОР «Вымпел» и Шокира Бобиева из ГБУ ДО КО «СШ по борьбе».

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