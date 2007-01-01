Калужане выиграли медали на всероссийских соревнованиях по самбо
Турнир имени Александра Невского прошел в Людиново и собрал 140 юношей в возрасте от 12 до 14 лет.
Победителями стали Юсиф Курбанов из СШ «Луч» (Калуга), Артем Терехов из СШОР «Квант» (Обнинск), Матвей Зиновкин и Иван Свертилов из СШОР «Триумф» (Людиново), рассказали 3 апреля в Минспорта Калужской области.
Еще один самбист «Триумфа» Денис Петров завоевал «серебро».
Бронзовые медали у Владимира Гераськова из СШОР «Вымпел» и Шокира Бобиева из ГБУ ДО КО «СШ по борьбе».